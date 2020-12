I lavori per le piste ciclabili di Olbia.

Finanziati i lavori per continuare la pista ciclabile di via Escrivà. Il Comune di Olbia ha ricevuto un fondo dal Governo di 215mila euro, che sarà utilizzato per finire le piste in fase di appalto. La pista ciclabile si congiungerà a quella del Cipnes. Un percorso di 6 chilometri che attraverserà tutto il golfo di Olbia.

A chiarire i prossimi passaggi è l’assessore all’Urbanistica Giampiero Palitta. “Entro dicembre si farà l’appalto e tra pochi mesi vedremo realizzate le opere. Un passo avanti anche per la riqualificazione anche del porto”, riferisce l’assessore.

“Abbiamo partecipato ad un progetto della della Regione Sardegna, che svilupperà le piste in tutta la Sardegna e a diversi incontri a livello europeo e ci siamo proposti per sperimentare nuovi ampliamenti“, conclude Palitta.

