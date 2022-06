Zucconi primo direttore sportivo del Club.

Medaglia d’oro CONI, sempre sul podio delle più prestigiose regate d’altura, 1° classificato nel 1992 della Quebec-Saint-Malo con il Maxi Yacht Merit, un record di traversata ancora oggi imbattuto, e componente del team Luna Rossa negli anni 2000. Dal 2010 allenatore ed istruttore di vela è oggi il nuovo e primo direttore sportivo dello Yacht Club Cala dei Sardi. Parliamo di Camillo Zucconi, atleta di Palau che ha portato il nome della Sardegna nei più famosi campi di regata del mondo.



L’incarico nasce al seguito dell’accordo di collaborazione tra il Cala dei Sardi e Nox Oceani Porto Rotondo, la squadra agonistica di vela di cui Zucconi è team manager. «È per me un grande onore poter contribuire alla crescita e promozione della vela sportiva nel nord est Sardegna sia come direttore sportivo dello Yacht Club Cala dei Sardi che come Coach dei velisti di Nox Oceani, due sodalizi giovani e con le idee chiare che intendono trasmettere la cultura del mare in ogni sua forma».



Zucconi avrà il compito di sovrintendere all’organizzazione dell’attività velica e, insieme al consiglio direttivo, curare i rapporti con la Federazione Italiana Vela a cui lo Yacht Club sta predisponendo le pratiche per l’affiliazione. L’impulso di Zucconi è già visibile: da pochi giorni il tratto di mare antistante Cala dei Sardi è teatro di allenamenti dei giovani skipper di Nox Oceani, e a breve inizieranno i corsi della Scuola di Mare dello Yacht Club.