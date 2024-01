Il defibrillatore al Parco Fausto Noce di Olbia.

Un importante passo verso la sicurezza dei cittadini è stato compiuto a Olbia, con il Parco Fausto Noce che diventa cardioprotetto. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Ricreativa II e III Età, nell’ambito del progetto “Olbia città cardio sicura“, ha visto la donazione di un defibrillatore all’Associazione Nazionale Carabinieri di Olbia. Il presidente di quest’ultima, Tore Oppia, ha dichiarato che il defibrillatore sarà gestito in collaborazione con la Croce Bianca e sarà a disposizione di tutti. Questo strumento vitale è stato intitolato a Gigi Riva.

La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi presso la sede dell’Associazione al Parco Fausto Noce, una scelta strategica considerando l’ampia affluenza di cittadini e atleti in quest’area e nelle strutture sportive adiacenti. Oltre alla donazione del defibrillatore, sia il Comune che l’Associazione Ricreativa II e III Età offriranno formazione per l’abilitazione all’uso dell’apparecchio, riconoscendo l’importanza dell’immediatezza nell’intervento in caso di emergenza.

