La coppia affiatata dell’estate.

La Gallura piace ai vip, che come ogni estate la scelgono come meta per trascorrere le loro vacanze. Se Michelle Hunziker ha scelto ancora la Costa Smeralda, la coppia Parodi-Caressa stanno trascorrendo le loro giornate tra Porto Rotondo e Golfo Aranci.

La coppia, formata dalla conduttrice Benedetta Parodi e il giornalista Sky Fabio Caressa sono affiatatissimi. I due hanno festeggiato recentemente i loro 23 anni di nozze a Punta Marana, due giorni fa, tra paesaggi mozzafiato e un mare cristallino, condividendo nei loro profili la stessa foto che li ritrae abbracciati su uno sfondo del bellissimo mare gallurese.

Non è la prima volta per loro, in quanto sono soliti trascorrere le loro vacanze nella località, anche quest’anno il giornalista di Sky e la conduttrice, hanno scelto ancora Golfo Aranci e di Porto Rotondo, con le sue sfumature azzurre del mare e i ristoranti esclusivi di pesce, come testimoniano le storie pubblicate sui social.