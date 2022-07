Michelle Hunziker torna in Costa Smeralda dal bel medico Angiolini

La conduttrice di Striscia è tornata in Gallura.

La bella conduttrice svizzera Michelle Hunziker non ha resistito alla lontananza dal suo Giovanni Angiolini e nemmeno dalla Gallura. La showgirl è tornata in Costa Smeralda per trascorrere altri giorni di relax lontani dalla trafficata Milano.

La conduttrice di Striscia la Notizia questa volta è stata raggiunta dalla figlia Aurora Ramazzotti e dal suo fidanzato, Goffredo Cerza, e le sorelle più piccole, Sole e Celeste, che Michelle Hunziker ha avuto dall’ex marito Tomaso Trussardi. Per la bella conduttrice quest’anno è già la terza vacanza in Sardegna trascorsa tra bagni, tra aperitivi sul mare e meravigliose location.