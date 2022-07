A Baja Sardinia apre il beach club dell’esclusivo 7Pines Resort

L’apertura a Baja Sardinia.

Apre a Baja Sardinia il Cone Club, una combinazione tra beach club alla moda e un ristorante esclusivo, dove il divertimento si sposa con una cucina eccellente, buona musica e un’atmosfera informale. Il grand opening del locale sarà il 22 luglio.

La struttura fa parte del nuovo 7Pines Resort Sardinia, a pochi chilometri da Porto Cervo, un luogo magico per vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore della Costa Smeralda fino alla chiusura prevista per la metà di settembre. Il Beach Club, sito a picco sull’acqua, dove il mare per secoli ha creato, scavando nella

roccia, un dolce promontorio, dove all’orizzonte si profilano le Isole dell’arcipelago de La Maddalena e nelle vicinanze attraccano eleganti yacht che potranno approfittare del servizio tender di proprietà del club.

Un’ambientazione che promette qualcosa di straordinario. Tutto il giorno. Tutta la notte. Tutto unico. Un luogo per edonisti in cerca del puro piacere della vita. Gli ospiti avranno 58 giorni di unicità per viverlo, seguiti da altrettante notti, ognuna sarà diversa dall’altra, con ritmi slow, alternati a momenti di puro divertimento. Dal relax sulla spiaggia, a feste lunghe una notte, il tutto circondati dalla natura incontaminata e caratteristica di questo meraviglioso tratto di costa.

L’architettura e il design del Temporary Club si inseriscono con armonia nel paesaggio dove il profumo del mirto si fonde con quello quello del mare color smeraldo. Tohru Nakamura, chef tedesco-giapponese, firma una cucina da spiaggia, semplice e al contempo ricercata, in stretta collaborazione con chef e produttori locali, agricoltori e pescatori. In brigata anche gli chef Clemens Kriegerowski e Nicholas Hahn che propongono menu light dai sapori sorprendenti. Oltre alla cucina mediterranea premium che offrirà materie prime a KM zero e un tocco “giapponese”, troverete una selezione di tartare d’autore (carne, pesce, vegetariano e vegano), così da creare una proposta accattivante da presentare in menù. Oltre i tramonti, il Beach Club del 7Pines Resort Sardinia è il posto giusto per trasformare in realtà i sogni e i desideri individuali, a volte con intensi ritmi lenti, a volte con ritmi che diventeranno ritmati ed energetici.