Passeggiate, lezioni e gite con i bambini alla scoperta di Tavolara

Alla scoperta dell’isola di Tavolara con i bambini.

Passeggiate, lezioni, laboratori e gite sia in barca che in battello. E tutto questo per andare alla scoperta dei piccoli segreti e delle grandi meraviglie della natura più incontaminata, con l’isola di Tavolara come protagonista assoluta. L’associazione culturale Sas Janas di Olbia, presieduta da Claudia Pirina, ha appena concluso una nuova edizione del progetto di educazione ambientale “Noi, il bosco e il mare“, come ogni anno organizzato con l’obiettivo di promuovere tra i più piccoli le tematiche legate alla salvaguardia ambientale, alla sostenibilità, alla biodiversità e alla valorizzazione dei beni naturalistici, storici e culturali. Il progetto, incentrato in particolare sul mare, è stato finanziato attraverso i fondi concessi all’associazione dall’assessorato alla Cultura del Comune di Olbia, guidato dall’assessora Sabrina Serra.

Nel mese di maggio i primi protagonisti del progetto di Sas Janas sono stati i bambini e le bambine della prima A e della terza A della scuola elementare di via Nanni. Accompagnati dalle maestre Raffaella Infante e Roberta Manca, i bimbi hanno compiuto un tour nella parte più interna del golfo di Olbia a bordo del battello dell’associazione Insula Felix. Dopo aver ammirato isolette e filari di cozze, i partecipanti hanno poi raggiunto la foce del Padrongianus per una piccola lezione che ha avuto come tema “Il fiume che incontra il mare“.

Nel mese di giugno, invece, i protagonisti sono stati gli alunni e le alunne delle due quarte della scuola elementare di via Vicenza, accompagnati dalle maestre Franca Poddighe e Gianfranca Bua. I partecipanti sono andati alla scoperta dell’isola di Tavolara con la preziosa collaborazione dell’omonima Area marina protetta. Guidati dalle biologhe Giovanna Spano e Giorgia Nervegna, i bambini sono sbarcati sull’isola e hanno preso parte a una lezione e a un laboratorio incentrati sulla biodiversità e sulla salvaguardia ambientale. Una tappa, quella di Tavolara, che è stata infine riproposta nei giorni scorsi, nel mese di agosto, con protagonisti i 36 bambini che partecipano alle numerose attività di Sas Janas.

