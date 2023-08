Le vacanze da incubo di una disabile ad Arzachena.

L’organizzazione no-profit di Olbia, Asd Mysportabilità, è intervenuta per salvare le vacanze di una famiglia proveniente dalla Brianza, che rischiavano di andare in frantumi ancor prima di iniziare. Le vittime di questa situazione, che coinvolgeva una persona con disabilità, erano sull’orlo di ritirarsi e tornare in Lombardia senza neanche aver avuto l’opportunità di godersi una giornata in spiaggia.

La ragione dietro a tutto questo è semplice: a una donna di 50 anni, affetta da una grave disabilità, era stato promesso che una struttura di accoglienza a Cannigione avrebbe offerto tutte le caratteristiche e i servizi necessari per agevolare la mobilità delle persone con problemi di deambulazione. Tuttavia, stando a quanto riporta il quotidiano L’Unione Sarda, una volta giunta sul posto, la donna, che aveva già pagato l’intero soggiorno nella località di Arzachena, si è ritrovata impossibilitata persino a uscire dal suo piccolo appartamento.

