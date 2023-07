Il concerto nella parrocchia della Madonna de La Salette a Olbia.

Lunedì 31 luglio alle 19:30 a Olbia presso il sagrato della chiesa Nostra Signora de La Salette verrà proposto il concerto di percussioni “Itinerari musicali – Percorsi musicali fra generi e stili senza tempo” tenuto dal percussionista solista Matteo Simone Musio con la partecipazione del Gruppo Guney Africa (composto da Oumar Diallo: Doum doum, Momar Gaye: Djembe, Alassane M’Baye: Tama, Giorgio Del Rio: djembe, Mamadou M’Bengue: voce e multipercussioni). Durante il concerto verrano proposti brani di K. Abe, C. Cangelosi, B. Child, R. Liebowitz, G. Mortensen, I. Perra, P. Perra, P. Smadbeck, I. Xenakis. I brani proposti spazieranno, pure in forma comparativa, fra i vari repertori del genere classico, contemporaneo e tradizionale e popolare, anche sardo e africano, la cui interpretazione mira a fondere diverse culture e stili musicali, anche in forma sperimentale, dando vita ad una originale proposta esecutiva che determina un effetto ed una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

Il concerto è promosso e attuato dall’associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2023, con la direzione artistica del maestro Ignazio Perra, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo ed in merito al concerto in questione pure in collaborazione con la parrocchia Nostra Signora de La Salette e con l’associazione Contrapunctum di Olbia in concomitanza con la loro programmazione artistica e culturale. L’ingresso al concerto è gratuito.

