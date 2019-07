I personaggi che hanno fatto grande Olbia raccontati sulle pensiline dei bus

Il progetto di public art.

Sono state allestite le pensiline presso le fermate degli autobus con un intervento di “public art”, andando a creare un vero e proprio percorso nel cuore di Olbia.

“Questo progetto riguarda 30 personaggi olbiesi riprodotti in altrettanti ritratti che trovano spazio nell’allestimento urbano. – afferma il sindaco di Olbia Settimo Nizzi – I ritratti sono accompagnati da testi che delineano i personaggi con grande immediatezza, in una luce inedita e naturale. Si tratta di una mostra non tradizionale, le opere sono collocate tra la gente, negli stessi luoghi che hanno ospitato i protagonisti. Ringraziamo Aspo per questo intervento volto a rendere la nostra città sempre più bella ed accogliente”.

A questo allestimento urbano è affiancato il progetto editoriale, un libro arricchito da testi e composizioni in versi, da disegni ed illustrazioni ad acquerello.

Il progetto “07026 epistolario olbiese” mira ad una sinergia tra il tessuto “umano” e la rete di collegamenti, un’occasione per mostrare Olbia attraverso i personaggi che, per diversi motivi, hanno lasciato un segno nel processo di trasformazione della nostra città.

I ritratti sono stati realizzati dall’artista Irene Recino, che commenta: «Il lavoro è nato un anno fa dalla mostra su Olbia che abbiamo esposto al Museo. Ci siamo accorti che mancava l’elemento umano, così abbiamo pensato di inserire una sezione dedicata che si è poi tradotta in questo progetto. I testi sono stati scritti da Fabrizio Derosas».

L’Archivio Mario Cervo ha avuto una funzione importante: “Abbiamo sposato da subito questo progetto – afferma Velia Cervo – che ci è piaciuto da subito perché attinente a ciò che noi facciamo, ovvero promuovere e portare avanti la nostra cultura”.

