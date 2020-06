La risposta del sindaco Nizzi sul Piano Mancini.

“Non cambia niente”. Questa la risposta del sindaco di Olbia Settimo Nizzi ai 5stelle Nardo Marino, Roberto Li Gioi e Roberto Ferinaio in merito al loro colloquio con l’assessore ai Lavori pubblici della Sardegna, Roberto Frongia, sul Piano Mancini per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

“Ho parlato con Frongia – prosegue Nizzi -. I 5stelle hanno pensato di fare un colpo di teatro nel dire che tutto è fatto, ma non è cambiato e non è fatto niente. Per il diniego o per l’approvazione del piano aspettiamo che la valutazione di impatto ambientale, la parte più importante, venga eseguita”.

“Soprattutto, fino a che avrò vita il Piano Mancini non prenderà forma – conclude risoluto il sindaco –. La valutazione di impatto ambientale manca da 2 anni e hanno voluto mandare un messaggio che non è reale. È solo campagna elettorale”.

