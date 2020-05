Il Comitato Salva Olbia critica Legambiente.

Il Comitato Salva Olbia contro Legambiente. L’associazione ambientalista, riferisce il Comitato, avrebbe presentato al’Ufficio VIA della Regione Sardegna un report a difesa del Piano Mancini predisposto per rendere sicura Olbia. Ufficio che ha formulato di recente un parere negativo circa l’impatto delle opere previste nel Piano Mancini. “Strano e, soprattutto sospetto, è il motivo per cui quell’associazione, a distanza di quasi 7 anni dall’evento, ne parla solo oggi”, afferma il Comitato.

Se il parere negativo sulle vasche venisse confermato, “si dimostrerebbe – afferma il Comitato – che quegli Uffici avrebbero operano al di fuori dei condizionamenti partitici, con coraggio e rispetto del dettato costituzionale”. Quanto al recupero delle aree “speriamo ci si convinca, – prosegue il Comitato – che le oasi e la valorizzazione lungo canali, sono di gran lunga più attuabili, in zone “vergini” che in aree residuali, “maciullate” da escavatori e ruspe o da palificazioni a sostegno di case, recinzioni, alberature e siepi, che esistono”.

