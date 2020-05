I divieti a Pittulongu.

La spiaggia di Pittulongu si riempie per l’ultima domenica di maggio, grazie al sole battente che fa intravedere l’estate, ma la prova del fuoco del rispetto delle regole per la stagione non è completamente superata.

Sono in tanti i bagnanti che, nella giornata di oggi, si sono dimenticati di indossare le mascherine nel tragitto dall’auto alla spiaggia o per andare al bar. Alcuni la portano sotto il mento con disinvoltura, lasciando naso e bocca scoperti. Altri la tengono in mano, come un elemento di costrizione.

Anche sulle distanze ci sarebbe qualcosa da ridere. Il distanziamento di 3 metri tra gli ombrelloni non è stato in molte parti rispettato. Si vedono asciugamani ammassati come se nulla fosse, si gioca a palla facendo slalom tra i bagnanti. Eppure l’ordinanza del Comune parlava chiaro. Insomma, primo appuntamento della stagione da rivedere.

(Visited 453 times, 457 visits today)