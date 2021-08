Disagi nella frazione di Pittulongu a Olbia.

In via del Tritone a Pittulongu è impossibile trovare parcheggio o fare manovra. Nella strada, che affianca un locale, c’è un via e vai di auto a tutte le ore giorno.

Nella strada manca la segnaletica. “Appena inizia la stagione estiva dalla mattina alla sera non riusciamo a vivere perché non riusciamo a entrare e uscire o arrivare alle abitazioni – denunciano i residenti – . La auto si parcheggiano in entrambi i lati della strada. Abbiamo già segnalato tutto alla polizia locale e all’ufficio viabilità al Comune. I vigili non possono fare multe perché non c’è segnaletica. E’ diventato un disagio a volte dover ritornare a casa dal lavoro alle nove di sera e non riuscire a parcheggiare o entrare nel parcheggio. Se dovesse succedere qualcosa, sarebbe anche impossibile poter entrare per le ambulanze o vigili del fuoco”.

