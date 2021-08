La situazione dei parcheggi a Pittulongu.

I parcheggi selvaggi a Pittulongu raggiungono livelli alti di “creatività”. L’ultimo è quello di un’auto bianca parcheggiata su un marciapiede, accanto a un’attività.

Non sarebbe nemmeno la prima volta per l’ignoto automobilista. La macchina è stata avvistata anche nei giorni scorsi sullo stesso marciapiede, facendo discutere i residenti della frazione. Se dall’altra parte di Olbia accade lo stesso ma fioccano multe, la situazione a Pittulongu sembra essere abbastanza tollerata. Ogni giorno i residenti segnalano la presenza di parcheggi selvaggi per accedere alle spiagge e alle attività della zona e sono sul piede di guerra.

(Visited 225 times, 225 visits today)