Il green pass nei porti e aeroporti in Sardegna.

Il green pass sbarca nei porti e aeroporti della Sardegna. Dal primo settembre per partire anche da Olbia, Porto Torres, Alghero e Golfo Aranci sarà obbligatoria la certificazione verde.

Per partire sui traghetti il green pass ( o l’esito del tampone negativo) dovrà essere esibito prima di ogni partenza. Anche nei porti marittimi di Olbia, Porto Torres, Alghero e Golfo Aranci l’Autorità portuale sta disponendo all’accesso degli scali la cartellonistica per invitare tutti i passeggeri a rispettare la norma in vigore.

Questo per evitare rallentamenti e disagi nelle operazioni di imbarco. Il controllo delle certificazioni, invece, spetta alle compagnie di navigazione. Le persone sprovviste della documentazione, non saranno ammesse a bordo delle navi e non potranno nemmeno sostare nell’area portuale ad accesso ristretto. Per viaggiare in aereo non ci saranno limitazioni relative a posti a sedere, ma i passeggeri dovranno esibire il green pass prima del volo.

(Visited 541 times, 541 visits today)