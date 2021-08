L’annuncio del rapper di Olbia.

Annuncio a sorpresa di Salmo sui social. Il rapper di Olbia, finito al centro delle polemiche per il concerto organizzato il 13 agosto scorso, ha pubblicato sul suo account una data.

Non ha voluto aggiungere altro, alimentando quindi il mistero e l’attesa. La scelta della data riguarda il venerdì 17 settembre, ma nel suo profilo sono in tanti quelli che si chiedono a cosa si riferisca. Indiscrezioni si concentrano sull’uscita di nuova musica, anche perché cade di venerdì. La data di lancio non sembra abbia portato proprio bene all’artista, infatti, in questi giorni è al anche centro delle polemiche per due casi di presunte molestie sessuali via chat. Tuttavia, il rapper di Olbia non ha ancora smentito le accuse. Che sia una trovata pubblicitaria legata ad un singolo?

