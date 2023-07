La polemica sulla stazione mobile della polizia locale a Olbia.

In relazione alla cessione della stazione mobile della polizia locale, importante strumento per garantire la sicurezza di Olbia, il Comitato centro storico richiama le responsabilità del Comune sul tema.

“Con nostra grande sorpresa, abbiamo appreso della dismissione della stazione mobile in favore della protezione civile. Secondo gli atti dello stesso Comune, tutto ciò è avvenuto quasi 15 giorni dopo i gravissimi fatti di cronaca che hanno portato al nostro esposto al Prefetto, ancora senza risposta. Fatta la dovuta premessa, vogliamo ribadire che la stazione mobile è stata dismessa senza che nessuno ne sapesse niente, in un momento in cui il grido comune della cittadinanza olbiese è vogliamo maggiore sicurezza – affermano dal Comitato -. Desideriamo commentare soprattutto l’assordante silenzio sulla questione dell’assessore Casu, che ricopre il ruolo di delegato politico sulla sicurezza in città, durante lo scorso Consiglio comunale di Olbia dedicato alla mozione sulla sicurezza. Ci aspettavamo l’intervento dell’assessore che si occupa della polizia locale e della Protezione Civile giacché direttamente chiamata in causa. Invece il nulla cosmico: l’assessore da 5.796,00 euro al mese, soldi dei contribuenti olbiesi, non sembra avere il dono della parola e non ha espresso alcuna posizione in merito a quello per cui è lussuosamente pagata“.

La stazione mobile, secondo il Comitato centro storico, è un deterrente e non la soluzione: “La stessa è costata più di 60mila euro di soldi dei contribuenti e ora sarebbe stata utile. La tempistica per la dismissione è stata quantomeno anomala e ci domandiamo che senso abbia avuto smantellarla proprio ora per ‘donarla’ alla Protezione Civile. Per tutte queste ragioni ci auguriamo che l’Assessore Casu abbia un sussulto di decenza e si dimetta”.

