A Loiri Porto San Paolo il ricordo di Maddalena Nieddu.

Un mese dopo la prematura scomparsa di Maddalena Nieddu, i suoi cari si preparano a ricordarla in una Messa di suffragio. L’appuntamento è fissato per mercoledì 26 luglio alle ore 19, nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Loiri Porto San Paolo.

Maddalena, una donna di soli 52 anni, lascia un vuoto immenso nella vita di chi l’ha conosciuta e amata. Le sue due figlie, Federica ed Emma, porteranno nel loro cuore l’affetto e l’eredità di una madre forte, generosa e benvoluta da tutti.

Originaria di Tempio Pausania, aveva scelto di stabilirsi da tempo a Loiri Porto San Paolo, dove si era integrata nella comunità locale e aveva costruito legami profondi con tanti amici e vicini. La notizia della sua prematura dipartita ha sconvolto l’intera cittadina, che sente la mancanza di una presenza luminosa e calorosa come la sua.

Nella Messa di suffragio, i familiari, gli amici e tutti coloro che hanno amato Maddalena avranno l’opportunità di unirsi in preghiera e condividere il dolore per questa dolorosa perdita. Sarà un momento di ricordo e riconoscenza per la sua presenza nella vita di ognuno.

