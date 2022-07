Il Comune di Olbia sarà nominato soggetto attuatore.

Il sogno del nuovo polo scolastico di Olbia è sempre più vicino alla sua realizzazione. Lo annuncia il sub commissario della Provincia di Sassari, Pietro Carzedda, che ha reso noto che è stato raggiunto l’accordo per unificare i due Licei della città in un’unica struttura e l’Ipia, attualmente ubicati in zone ad alto rischio idrogeologico.

Sarà sul modello di un campus americano di ultima generazione il progetto del nuovo polo scolastico, che potrebbe nascere accanto al Deffenu. “Abbiamo appena informato il Consiglio comunale di Olbia che, con parere favorevole dell’assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, è stato approvato l’accordo di programma tra Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia – Tempio e Comune di Olbia per la realizzazione del nuovo polo scolastico”.

Pronti i fondi, il progetto Iscol@ è stato finanziato con 20 milioni di euro e co-finanziato dalla Provincia. “Nei prossimi giorni il Comune di Olbia sarà nominato soggetto attuatore dell’intervento – prosegue – e si provvederà al trasferimento della prima trance dei fondi necessari per l’acquisizione dell’area dove verrà realizzato il nuovo campus. È intendimento della Provincia quello di realizzare il nuovo Liceo Scientifico, Liceo Classico e Ipia”.