Sicurezza nel porto di Olbia, operativo il presidio navale dei vigili del fuoco

Il presidio estivo dei vigili del fuoco di Olbia.

E’ operativo dall’1 luglio 2022, per tutti i giorni festivi dei mesi di luglio e agosto, dalle 8 alle 20, il presidio navale dei vigili del fuoco nel porto di Olbia, che prevede la presenza di personale specialista nautico con a disposizione il battello VF RIB M 04 in assetto antincendio ormeggiato al porto Marina di Olbia e opera, in piena sinergia e coordinamento con la Direzione Marittima di Olbia, sulle coste della zona del Nord-Est della Sardegna.

Un servizio molto importante in un porto che detiene un grande rilievo commerciale sia per quantità di merci trattate che per numero di passeggeri, nonché per le attività cantieristiche insistenti nell’area portuale. Inoltre il presidio risulta operativo come supporto al distaccamento dei vigili del fuoco di Olbia Basa per gli interventi effettuati da personale di terra finalizzati allo svolgimento di operazioni di spegnimento di incendi di imbarcazioni anche non ormeggiate in banchina.

Già nel corso del mese di luglio il presidio navale di Olbia è stato impegnato in diverse operazioni di assistenza in operazioni marittime, di ricerca persona, di rimozione ostacoli alla navigazione sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Olbia. La presenza del presidio navale estivo di Olbia rappresenta un primo passo verso l’istituzione di un nucleo permanente all’interno del porto di Olbia che porterebbe, assieme al Nucleo esistente a Porto Torres, ad una copertura più rapida e capillare del soccorso tecnico urgente in mare sulle coste del Nord della Sardegna.