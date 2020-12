Prorogati gli abbonamenti sugli autobus per gli invalidi: nuova procedura di rinnovo

Gli abbonamenti saranno validi fino al 28 febbraio.

Accordo tra ANMIC e Regione Sardegna per la nuova procedura telematica per il rinnovo dei titoli di viaggio sugli autobus tramite appuntamento. L’ANMIC fornirà un’assistenza gratuita.

La Regione Autonoma della Sardegna ha stabilito che i rinnovi e le nuove richieste di agevolazioni tariffarie per il 2021 a favore degli invalidi si possono presentare per il prossimo anno esclusivamente con la procedura digitale all’interno dello Sportello Unico dei Servizi – SUS.

La procedura sarà attiva a partire dal 4 gennaio 2021 e per questa ragione è stata prevista la proroga al 28 febbraio 2021 dei titoli di viaggio con validità al 31/12/2020.

L’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili (A.N.M.I.C.), in virtù di un protocollo di intesa stipulato con l’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, fornirà gratuitamente il supporto e l’assistenza necessari alla presentazione delle richieste con la nuova procedura digitale a tutti coloro ne faranno richiesta.

Per ricevere l’assistenza è possibile rivolgersi all’A.N.M.I.C. in via Giacomo Matteotti 4 a Sassari chiamando allo 079210792 oppure mandando una email a anmicss@tiscali.it oppure ci si può rivolgere al proprio Comune di residenza.

Per l’iscrizione sono necessari un documento di identità in corso di validità, l’attestato del verbale della commissione medica o sentenza del tribunale attestante il grado di invalidità e l’attestato ISEE in corso di validità.

