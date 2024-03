Il Comune di Olbia annuncia i pagamenti per i seggi delle Regionali

A un mese dallo spoglio per le Regionali, il Comune di Olbia annuncia che ci sono i pagamenti per chi ha lavorato nei seggi. “Si comunica, a tutti gli interessati, che sono in pagamento le competenze per i componenti dei seggi che hanno operato in occasione delle consultazioni elettorali del 25 febbraio 2024. Il ritiro delle spettanze può essere effettuato presso qualunque sportello del Banco di Sardegna, esibendo un documento di identità e il codice fiscale”. Nelle 50 sezioni elettorali presenti nel territorio di Olbia hanno lavorato presidenti, segretari e scrutatori. Per tutti loro adesso arriva il frutto di quei giorni di lavoro nelle scuole cittadine.

“Al fine di consentire al Comune la rendicontazione delle spese sostenute per le elezioni menzionate, si invitano gli aventi diritto a recarsi in banca entro il 10 aprile 2024. Scaduto tale termine, il Comune provvederà all’emissione di assegni circolari con l’addebito ai destinatari delle spese di spedizione. I componenti dei seggi che avessero a suo tempo comunicato il proprio codice Iban, avranno diritto all’accredito sul proprio conto corrente”.