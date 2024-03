La Guardia costiera di Olbia blocca per irregolarità la nave Ocmis gar

A Olbia la Guardia costiera ha stabilito la detenzione della nave Ocmis gar per le troppe irregolarità riscontrate a bordo. Gli Ispettori del Nucleo Port State Control della Guardia Costiera di Olbia dopo l’ispezione hanno deciso di sottoporre a provvedimento di fermo la nave da carico Ocmis gar. Battente bandiera di Guinea-Bissau si trova ormeggiata al molo Cocciani del porto di Olbia. La Guardia costiera ha riscontrato riscontrato mancate applicazioni delle norme e delle Convenzioni internazionali che disciplinano il più ampio concetto di sicurezza della navigazione.

L’unità di 4.150 tonnellate di stazza lorda e adibita al trasporto di carico generale, con 16 persone di equipaggio e proveniente da Ancona e diretta ad Aqaba (Giordania), è giunta nel porto di Olbia nel corso dell’ultimo fine settimana per procedere alla caricazione di blocchi di marmo. Nel corso dell’attività ispettiva gli ispettori della Guardia Costiera hanno riscontrato, tra l’altro, gravi carenze relative ai mezzi di salvataggio, ad alcuni sistemi di sicurezza antincendio e alla preparazione professionale dell’equipaggio relativamente alle procedure per la lotta antincendio.

Nonché carenze relative alle procedure di sicurezza in generale. Tali irregolarità hanno evidenziato come la nave fosse al di sotto degli standard minimi di sicurezza richiesti dalla normativa internazionale.

La nave è attualmente ferma nel porto di Olbia e vi rimarrà in stato di detenzione fino alla regolarizzazione di quanto previsto. A partire dall’inizio dell’anno, sono tre le navi sottoposte a fermo amministrativo dagli uomini della Guardia Costiera.

