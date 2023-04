Olbia ricorda Marina Seu, scomparsa a soli 62 anni

Il ricordo di Marina Seu a Olbia.

È già passato un anno da quando Marina Seu è scomparsa, lasciando i propri cari e amici con un vuoto enorme nel cuore. Il destino le ha riservato un epilogo drammatico, ma la sua memoria, non solo a Olbia, vive ancora forte in chi l’ha conosciuta e amata. Per questo motivo, parenti e amici hanno deciso di riunirsi in una Santa Messa, per celebrare la vita di questa donna forte e generosa.

Nonostante il tempo passato, Marina non è mai stata dimenticata. La sua scomparsa ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di chi l’ha conosciuta, in particolare per il suo carattere solare e generoso che ha continuato a sprigionarsi nonostante le difficoltà della vita. La sua presenza manca ancora oggi, ma il consolante pensiero della fede aiuta a sopportare il peso della sua assenza.

L’appuntamento di lunedì 30 alla chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia rappresenta un momento di incontro e condivisione per tutti coloro che hanno conosciuto Marina, una persona che aveva il dono di conquistare il cuore degli altri con la sua simpatia e la sua genuina bontà. Sarà un momento di preghiera e riflessione, ma anche di ringraziamento per aver avuto la fortuna di incrociare la sua strada e di avere un posto speciale nel suo cuore.

