Il sindaco di Olbia intona “Bella Ciao”.

Ieri è stata una giornata di grande orgoglio per Olbia, con il sindaco Settimo Nizzi che ha dato un importante contributo alla storia restituendo alla comunità Piazza della Resistenza. Un gesto che ha significato la riaffermazione dei valori della libertà e della giustizia, che hanno contraddistinto la lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale.

In questo clima di grande emozione e di profondo rispetto per chi ha saputo difendere i propri ideali, il primo cittadino ha voluto anche onorare tutti coloro che hanno combattuto per la liberazione d’Italia, intonando la celebre canzone “Bella Ciao“.

Inoltre, il sindaco Nizzi ha avuto l’onore di tenere un discorso solenne davanti ad un pubblico ampio e diversificato, composto da rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil. Un momento che ha unito la città di Olbia nella celebrazione di una data storica che deve rimanere sempre viva nella memoria collettiva, per testimoniare ai posteri quanto sia stato duro e difficile il cammino verso la libertà e la democrazia, ma anche per ricordare che i valori dell’uguaglianza e della solidarietà sono ancora attuali e da difendere con forza, ogni giorno.

