Tante segnalazioni nei quartieri di Olbia.

In estate si fa sentire anche il problema dell’abbandono dei rifiuti a Olbia. Non che il fenomeno cessi con l’inverno, ma con la bella stagione aumentano i cafoni. Diversi residenti si sono accorti come i cestini vengano utilizzati per buttare i sacchetti dei rifiuti domestici, ma non solo.

Questi sarebbero anche i più educati. Perché diversi residenti, soprattutto nel quartiere San Simplicio e nelle frazioni di Olbia, hanno segnalato la presenza di sacchetti della spazzatura abbandonati nelle strade: sui marciapiedi, dietro le auto, nelle cunette. Quello che ha ancora più indignato gli abitanti è che gli incivili non hanno risparmiato nemmeno la Basilica, buttando rifiuti vicino al sagrato.

Un fenomeno che non accenna a cessare in città, dove tanti ancora non utilizzano le isole ecologiche e non usano il servizio porta a porta. Gli olbiesi non esitano a dare la colpa di questa ondata di cafonaggine estiva ai turisti che vengono in città, ai camperisti, agli abusivi e ai non residenti. A prescindere da chi sia l’autore non è certo una bella cartolina per la città.

