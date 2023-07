L’Hermaea Olbia inserita nel Girone B della Serie A2

Le aquile tavolarine di Hermaea Olbia saranno impegnate in un girone a 10 squadre.

Nella giornata di mercoledì la Legavolley Femminile di Hermaea Olbia ha reso noti la formula e i nuovi gironi del prossimo campionato di Serie A2 Femminile. La squadra è stata inserita nel Girone B, che comprende inoltre: CBF Balducci HR Macerata, Omag-Mt San Giovanni in Marignano, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Lpm Bam Mondovì, Esperia Cremona, Orocash Picco Lecco, Chromavis Eco DB Offanengo, Volley Melendugno e Cbl Costa Volpino.

La formula prevederà, dopo la Regular Season, una Pool Promozione andata e ritorno che coinvolgerà le prime cinque squadre dei Gironi A e B, e una Pool Salvezza che vedrà impegnate le restanti formazioni. La prima della classifica dopo la Pool Promozione, in cui saranno mantenuti i punti della Regular Season, verrà promossa, le squadre posizionate dalla seconda alla quinta disputeranno i Playoff Promozione con semifinali e finali al meglio delle tre partite.

Di seguito il commento del coach biancoblù Dino Guadalupi: “Una prima indicazione positiva è dettata dal fatto che il numero di squadre partecipanti sarà pari – afferma – senza classifiche avulse o riconteggi, come invece era accaduto l’anno scorso. Un altro dato che salta all’occhio è il posto in meno per l’accesso alla Poule Promozione (l’anno scorso accedevano le prime 6 classificate, ndr) e il fatto che la seconda fase sarà articolata in ogni caso su andata e ritorno. Anche il numero di gare, dunque, verrà parificato: una novità che accolgo positivamente, perché il campionato non potrà che risultare più bilanciato. Stesso discorso per l’uso di criteri non solo geografici, ma anche di ranking per la composizione dei gironi. La divisione non può mai accontentare tutti, ci saranno sempre pro e contro, ma mi pare di avvertire una situazione di equilibrio generale”.

”Per quanto riguarda i gironi, premettendo che si tratta di ragionamenti fatti esclusivamente sulla carta e in piena estate, mi sembra che le squadre che potrebbero avere il nostro stesso obiettivo – prosegue – ovvero agganciare la Poule Promozione, siano tante. Subito dopo le squadre che dichiaratamente e storicamente ambiscono alla promozione, insomma, ci sarà molta concorrenza. Potrebbe venirne fuori un torneo molto equilibrato, nel quale la continuità di rendimento si rivelerà fondamentale. Il lavoro in palestra e la velocità nella creazione dell’identità di squadra, mettendo insieme motivazioni e caratteristiche dei singoli, saranno decisivi per determinare il nostro percorso. Nell’altro girone, forse, sono presenti un paio di squadre in più con obiettivi dichiarati di alta classifica e una fascia più corposa che lotterà per la permanenza nella categoria, con una “classe media” forse un po’ meno nutrita. Un’altra valutazione è dedicata alla programmazione delle trasferte: anche da questo punto di vista mi pare che sia stata rispettata la nostra esigenza di avere delle soluzioni accettabili per gli spostamenti”.

