La piazzola panoramica di San Pantaleo è piena di rifiuti, la denuncia di una turista

La strada di San Pantaleo piena di rifiuti.

La piazzola panoramica di San Pantaleo è piena di rifiuti di ogni tipo. La scoperta fatta da una turista, che, questa mattina, percorrendo la strada statale 73, a circa 700 metri dal borgo di Olbia, si è trovata davanti uno scenario raccapricciante.

Stando al racconto della donna, fatto sul gruppo ”Sei di Olbia se..”, sembra che i rifiuti siano là da un po’. “Mi sono fermata in una piazzola panoramica per scattare foto e mi sono trovata di fronte ad una discarica a cielo aperto – ha raccontato la donna sui social -. È una vergogna. Mi chiedo se è mai possibile che nessuno si sia mai accorto di questa schifezza e non abbia provveduto a ripulire? Io, turista e innamorata di questa meravigliosa terra, sono allibita”. Successivamente dai residenti è attivata la conferma: quella discarica c’è sempre stata ma nessuno l’ha mai rimossa, stando a quanto raccontano.

