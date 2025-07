Ritorna a Olbia la rassegna culturale “Incontri sul Golfo”

La rassegna culturale “Incontri sul Golfo” a Olbia.

Con una riflessione dedicata alla memoria storica e alle trasformazioni del territorio, prende il via domenica 27 luglio la nona edizione della rassegna culturale “Incontri sul Golfo”, promossa dall’associazione Insula Felix con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Olbia. L’appuntamento inaugurale, intitolato “La sponda Nord del Golfo di Olbia · Storia e trasformazione”, si svolgerà alle ore 20:30 e vedrà la partecipazione di Paola Mancini, Simplicio Usai, Mario Spanu e Benedetto Cristo. Un’occasione di confronto che segna l’inizio di un ciclo di eventi pensati per approfondire il legame tra la città e il suo contesto storico, paesaggistico e culturale.

L’evento segna anche un momento particolarmente significativo per l’associazione promotrice, che celebra dieci anni di attività. Nata nel 2015, Insula Felix deve la sua fondazione alla visione del filantropo Jean Marie Craboledda, figura carismatica e appassionata di cultura, noto anche con il soprannome di Monsieur Poivron. La sua esperienza imprenditoriale nel settore agricolo, maturata in Francia grazie a una fiorente azienda specializzata nella coltivazione di peperoni, ha lasciato un’impronta profonda nel percorso dell’associazione, che fin dall’inizio ha coniugato sensibilità sociale, attenzione al territorio e divulgazione culturale.

Il calendario degli “Incontri sul Golfo” proseguirà nei mesi successivi, con nuovi appuntamenti previsti a settembre e novembre. In programma due conferenze: “Mare · Terra · Cielo – Olbia nei trasporti marittimi, ferroviari e aerei” e “Imprenta · La storia della stampa in Sardegna“, cui farà seguito un incontro dal titolo “I nomi delle vie · Alla scoperta dei personaggi che hanno dato lustro alla città“, previsto per novembre. Le date esatte degli incontri autunnali verranno comunicate prossimamente.

