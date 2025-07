Dal Comune di Santa Teresa 400mila euro per la torre spagnola

Il finanziamento per la torre spagnola di Santa Teresa.

La torre spagnola di Santa Teresa Gallura, considerata tra le più imponenti dell’intera Gallura e tra le più significative testimonianze architettoniche lasciate dalla Corona spagnola sull’isola, si prepara a vivere una nuova stagione. L’amministrazione comunale ha infatti dato il via libera a un intervento di valorizzazione che interesserà l’area adiacente alla terrazza panoramica, proprio ai piedi della storica struttura.

Nei locali sottostanti, oggi in disuso, verrà realizzato un museo dedicato alle tradizioni marinaresche del paese e del territorio circostante, un omaggio alle radici identitarie di una comunità profondamente legata al mare. L’intervento sarà finanziato con 400mila euro messi a disposizione dalla Regione nel 2023, in linea con gli obiettivi di riqualificazione degli edifici pubblici condivisi dall’amministrazione guidata dalla sindaca Nadia Matta.

Il progetto non mira solo al recupero fisico degli spazi, ma punta a rafforzare la coesione sociale e a offrire nuove opportunità culturali, sia per i residenti che per i numerosi visitatori estivi. Il documento preliminare, redatto dal Comune, ha già ricevuto l’approvazione della Giunta.

