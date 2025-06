L’allarme per una rondine a Olbia.

Nei giorni scorsi una rondine è rimasta intrappolata all’interno del Centro Commerciale Terranova di Olbia. A dare l’allarme un ambientalista lettore Galluraggi, autore del video che pubblichiamo qui sotto: ” Da tre giorni cerco di portare il problema all’attenzione di qualcuno, ma rispondono tutti in modo vago e disinteressato. Ho provato anche a parlare coi vigilantes, affinché tengano aperte le porte del centro commerciale per un quarto d’ora per poter far passare il volatile. Ma questo non avviene. Se aveva dei pulli, saranno già morti. Ma rischia lei stessa di morire di fame e di sete”, racconta l’ambientalista, sconsolato.

“Non interviene nessuno – conclude l’animalista – eppure mi sono rivolto sia a figure di spicco del centro commerciale, che alle istituzioni. Ci lamentiamo del turista che mette la tartaruga in valigia, però noi sardi dimostriamo sempre di non avere la sensibilità necessaria per rispettare flora e fauna del nostro territorio. Questa è l’ennesima conferma”.

