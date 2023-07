Cambio della guardia al Rotary di Olbia, Longheu è il nuovo presidente

Giuseppe Longheu eletto presidente del Rotary Olbia 2023-2024

Mario Garau ha consegnato il collare presidenziale a Giuseppe Longheu, è lui il nuovo presidente del Rotary di Olbia. Si è celebrata lo scorso sabato 8 luglio, a Multa Maria, presso il ristorante “Caffettiera della Nonna” , la tradizionale cerimonia rotariana del passaggio della campana. Prende il via dunque un nuovo anno rotariano, il 36esimo per il club cittadino.

Durante la cerimonia, il presidente uscente ha ringraziato il suo direttivo per il lavoro svolto. E, in generale, tutti i soci per il costante supporto che ha permesso di realizzare iniziative importanti a beneficio della comunità locale.

Il presidente eletto, Giuseppe Longheu, dopo aver ringraziato tutti i soci, il direttivo uscente e Mario Garau, ha illustrato le linee guida che caratterizzeranno la sua presidenza. Sostanzialmente incentrate nel supporto alle fasce più deboli e disagiate della comunità.

Il nuovo consiglio Direttivo del Club per l’anno 2023-2024 è così composto:

Giuseppe Longheu (Presidente)

Mario Garau (Past President),

Massimo Putzu (Vice Presidente),

Giovanni Degortes , (Segretario),

Domenico Bacciu (Prefetto),

Francesco Marcetti (Tesoriere),

Antonio Barabino e Marco Salvagno (Consiglieri).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui