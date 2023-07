L’aggressione ad un 30enne di Luras.

Un uomo di trent’anni, residente a Luras, si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari a seguito di un trauma subito durante un’aggressione. L’uomo è stato colpito alla testa con un oggetto pesante e contundente, probabilmente una forcella di bicicletta.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. I militari avrebbero individuato un uomo potenzialmente coinvolto nell’aggressione e stanno effettuando ulteriori indagini per verificare se la vittima fosse a sua volta in possesso di un’arma.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui