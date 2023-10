I consiglieri del Pd: “Candidare San Pantaleo tra i borghi più belli d’Italia”

Le richieste dei consiglieri del Pd per valorizzare San Pantaleo.

San Pantaleo è un gioiello caratteristico e unico al mondo. La frazione di Olbia per questo motivo attira turisti da ogni parte del mondo per visitarla. Perché allora non proporla tra i borghi più belli d’Italia? Se lo chiedono i consiglieri comunali del Partito Democratico di Olbia, che hanno presentato una mozione che mira a riconoscerlo come parte dell’élite de “I Borghi più Belli d’Italia”.

Questa iniziativa è il risultato della convinzione condivisa che questo antico insediamento rurale, situato a soli 20 chilometri da Olbia, racchiuda tutte le qualità necessarie per essere promosso a livello nazionale e internazionale.

I consiglieri Stefano Spada, Ivana Russu, Maddalena Corda, Gianluca Corda, Rino Piccinnu e Antonio Loriga, riconoscono che San Pantaleo è un borgo gallurese unico. Il paese, nato nei primi anni dell’Ottocento attorno a un piccolo stazzo, è caratterizzato da affascinanti casette in granito, una graziosa chiesa e una piazzetta incantevole che mantiene un fascino senza tempo.

Questa pittoresca località è famosa per il suo mercato artigianale del giovedì, attirando visitatori provenienti da ogni angolo del mondo. Il villaggio coniuga con maestria tradizione e modernità, offrendo un’esperienza unica a due passi dalle rinomate spiagge della Costa

Smeralda.

San Pantaleo non è solo un gioiello dell’architettura tradizionale gallurese, ma è anche circondato da una spettacolare campagna montuosa e dalle maestose rocce di granito rosa. Queste caratteristiche lo rendono un luogo ideale per vivere o trascorrere vacanze in modo sostenibile, immersi nella bellezza della natura. Il Consigliere Stefano Spada ha sottolineato che “la promozione della nostra storia e del nostro ambiente è uno dei pilastri dell’azione politica del Partito Democratico. Investire in San Pantaleo è un passo fondamentale per garantire una crescita economica, sociale e culturale per tutta la nostra comunità.”

