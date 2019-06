Lo scippo è avvenuto a Olbia dietro lo stadio Bruno Nespoli.

Nel video si vede una signora che passeggiava con disinvoltura al centro della strada con un borsina in mano. Si vede che da dietro arriva un uomo in bicicletta e a volto scoperto. Si vede l’uomo strappare la borsina di mano dalla signora e scappare a tutta velocità.

Il video ha fatto in un giorno il giro del web. A pubblicarlo è stata la pagina di satira locale “Tango e le sue minchiate”. L’appello è stato, ovviamente, alla condivisione tra i lettori per rintracciare questo lestofante. L’episodio si è verificato due giorni fa dietro lo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Uno scippo come non si è abituati molto spesso a vederne in città. Circa una decina all’anno sono quelli denunciati.

La signora fortunatamente sta bene. Nonostante il brusco strattone non è caduta per terra e non ha riportato lussazioni alla spalla. Nella borsina aveva anche pochi soldi, fortunatamente, oltre a qualche effetto personale. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che stanno indagando e nelle prossime ore potrebbero acquisire anche questo video.

