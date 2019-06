Michele Fodde di Olbia nella classifica dei 60 migliori investitori.

Anche Olbia ha la sua importante rappresentanza all’interno del mondo degli investimenti. Michele Fodde, infatti, 32enne della città sarda, è entrato all’interno della speciale classifica dei 60 migliori investitori italiani. Nell’elenco emergono nomi molto importanti, da Alessandro Benetton a Giovanni Tamburini, ma ora anche uno di Olbia. Fodde, dopo un’adolescenza trascorsa in loco, si è trasferito a Milano, dove vive e studia attualmente management alla Bocconi, dopo una triennale sempre in ambito economico. Ma di cosa si occupa esattamente il giovane talento sardo e perché è finito nella classifica?

Fodde ha iniziato la sua carriera in un operatore finanziario che si occupa di venture capital, ovvero di apportare capitale ad alto rischio in una start up al fine di renderla operativa. In sostanza, il giovane 32enne, con il suo lavoro, permette alle idee vincenti di crescere e valorizzarsi, fino a strutturarsi in un’azienda consolidata. Fodde, dunque, trasforma idee in realtà, guardando non solo al contesto internazionale, ma soprattutto a quello regionale, dove attualmente investe in 5 importanti start up.

(Visited 844 times, 97 visits today)