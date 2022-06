Violento incidente sulla Olbia-Golfo Aranci: due feriti

L’incidente questo pomeriggio.

Incidente questo pomeriggio sulla strada provinciale 19 poco dopo il bivio per porto Rotondo-Golfo Aranci. Due auto una Mini, una Fiat Bravo e un furgone Mercedes si sono scontrati all’uscita di una curva.

Due le persone trasportate all’ospedale di Olbia, una donna alla guida della Mini e l’autista della Bravo. Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia per la messa in sicurezza della zona e dei veicoli. Le cause sono al vaglio della polizia stradale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.