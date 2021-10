L’incidente a Olbia.

Incidente stradale, questa sera, ad Olbia sulla circonvallazione all’altezza del bivio per l’ospedale San Giovanni di Dio. Per cause in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente. Su entrambe i mezzi viaggiavano conducente e passeggeri.

Sul posto, intorno alle 17:30, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale Distaccamento, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborare con il personale sanitario del 118. Complessivamente sono 4 i feriti, tutti trasportati in ospedali per accertamenti. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Olbia.