Inaugurata l’opera sul lungomare di Olbia.

Nel lungomare di Olbia c’è una nuova scultura. Si chiama Ocean l’opera realizzata da Emanuela Giacco e donata al Comune da un collezionista anonimo, che ha deciso di renderla pubblica alla cittadinanza. L’inaugurazione si è tenuta oggi, alla presenza del sindaco Settimo Nizzi e dell’artista.

La scultura, come tante altre realizzate dall’autrice, è stata realizzata con 250 chili di cime nautiche di recupero, nell’ottica della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente ed ecosistema marino. Ocean, per questo motivo, trasmette un messaggio molto forte.

“L’arte da sempre si interroga sull’attualità e il momento presente – dichiara l’artista -. A volte dando anche delle anticipazioni e noi non possiamo non guardare a quello che è un problema che riguarda tutti, quello della sostenibilità. Tutti noi siamo coinvolti perché il nostro pianeta ci dà l’ossigeno e ci permette di raccogliere i frutti di cui ci cibiamo e ci dona dei pianeti meravigliosi che ci scaldano la pelle e il cuore. Noi dobbiamo tutti abbracciare il nostro pianeta in collaborazione. Questi nodi rappresentano tutti i legami che noi abbiamo tra di noi e il nostro pianeta e che vanno rispettati”.