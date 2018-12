Il beneficio in vigore anche per il 2019.

Sarà gratuito anche per il 2019 il trasporto degli alunni delle scuole di Murta Maria. Nello scorso anno scolastico infatti, a causa del sovraffollamento dei plessi scolastici cittadini, il Comune ha messo a disposizione degli iscritti in sovranumero le classi dell’istituto scolastico di Murta Maria.

L’amministrazione comunale ha così potuto garantire la continuità dell’attività didattica e, per non incidere troppo sulle tasche delle famiglie, decise contestualmente di farsi carico delle spese di trasporto degli scolari. Beneficio che, adesso, è stato confermato per l’intero anno scolastico in corso.

(Visited 89 times, 91 visits today)