Il voto del sindaco Settimo Nizzi.

L’anno si è concluso e il sindaco Settimo Nizzi ha fatto un bilancio dell’amministrazione comunale con tutti i progetti realizzati per la città. Il primo cittadino si sente soddisfatto anche nel 2023 e si è dato un voto ancora più alto per le cose fatte a Olbia.

“Quest’anno merito un po’ di più dello scorso anno e mi do nove e mezzo”, ha dichiarato Nizzi alla conferenza stampa di fine anno. Il primo cittadino però ha precisato che sono gli altri a dover dare a lui una valutazione. “Penso che gli olbiesi mi darebbero 9 e mezzo – ha detto -, basterebbe parlarci. Più vado avanti e più capisco quanto avrei voluto un sindaco come me e quanto vorrò un sindaco come me per il futuro infinito”.

