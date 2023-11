Il Comitato del centro dialoga con il sindaco Nizzi.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, dopo l’ultimo Consiglio comunale ha incontrato il Comitato di quartiere. Lo ha fatto sapere quest’ultimo con una nota stampa, che contiene il resoconto dell’incontro dello scorso 23 novembre.

“Come promesso nel Consiglio comunale del 6 novembre – dicono dal Comitato – il Sindaco e il nostro Presidente avevano auspicato la riapertura di un dialogo costruttivo tra le parti per il bene del centro Storico di Olbia. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità che ha visto un dialogo tra la rappresentanza del Comitato e il sindaco”.

Durante la riunione è stato esposto quanto emerso durante le passate assemblee con i residenti e gli operatori economici del quartiere e consolidate in una lista di richieste. “Il Sindaco ha dialogato con noi su tutti i temi contenuti nella lista – dichiarano dal Comitato – una parte delle richieste richiederanno tempistiche non brevi mentre le altre potrebbero non essere accolte senza l‘intervento di altri soggetti e/o enti”.

Il Comitato ha espresso soddisfazione e ha ringraziato il primo cittadino per aver aperto un dialogo costruttivo, dando modo di esporre direttamente con lui le questioni del quartiere, al fine di renderlo

ancora più bello, accogliente e funzionale.

