Sardegna sul podio per gli omicidi, va peggio solo in Campania e Calabria

Omicidi altissimi in Sardegna.

In Sardegna non diminuiscono gli omicidi. Purtroppo nell’Isola non riesce a calare questo fenomeno, che si colloca anche nel 2022 al terzo posto per numero di delitti mortali. Solo la Calabria e la Campania fanno peggio della Sardegna.

I numeri che emergono dall’ultimo report dell’Istat sugli omicidi commessi in Italia riguardo alla Sardegna sono preoccupanti. Secondo l’analisi, basata sui dati della direzione centrale della polizia criminale del ministero dell’Interno, l’Isola si posiziona al terzo posto tra le regioni italiane per numero di vittime ogni 100mila abitanti.

Nel 2022, la Sardegna ha registrato 0,82 omicidi su 100mila abitanti, mentre nel 2023 nell’Isola da gennaio a novembre sono avvenuti più di 10 delitti, quasi tutti uomini. Il dato del 2022 va ben oltre alla media nazionale, che riporta 0,55 persone uccise ogni 100mila cittadini italiani.

L’Isola, che conta solo 1,6 milioni di abitanti, ha avuto nel 2022, un numero di omicidi che rapportato al numero della popolazione è particolarmente preoccupante, così come il numero dei femminicidi, dove nel 2022 ha riportato 7 donne uccise. L’Isola era la terza regione per omicidi di donne. Nel 2023, fortunatamente, il numero dei femminicidi è calato e la Sardegna è tornata al penultimo posto, con un solo caso.

