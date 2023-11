Nuova guerra alle insegne di Olbia, dal sindaco Nizzi regole rigide

Le nuove regole per le insegne di Olbia per il decoro.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha dichiarato di nuovo guerra alle insegne. Ora stabilirà quali saranno le forme, i colori e le grandezze. Lo fa con un regolamento comunale ai fini del decoro in città, uno dei cavalli di battaglia dell’amministrazione.

La commissione urbanistica e Attività produttive hanno svolto una collaborazione per stilare dei canoni per la realizzazione dei cartelli. Dopo il voto in Consiglio comunale le attività avranno così tempo un anno per mettersi in regola e soprattutto quelli del centro storico e zone turistiche.

Le nuove regole riguardano le vetrofanie, bandiere, targhe, vetrinette e panneli luminosi.

Le insegne a bandiera sono consentite soltanto ai distributori di carburanti, mentre nelle aree commerciali (Basa, zona industriale, Sa Marinedda, zona aeroporto) ci sono regole meno stringenti, perché sono consentite di qualsiasi forma e colore. Diverso è il caso del centro storico.

Regole anche per quanto riguarda le targhe professionali, che dovranno essere installate al piano terra, essere rettangolari, con lati 29,70 centimetri per 21 e non sono ammesse quelle a bandiera. In presenza di altre targhe saranno consentite quelle di dimensioni più piccole.

Le vetrofanie dovranno essere collocate dentro le porte finestre di ingresso e nelle vetrine di esposizione, ai piani terra. La grafica deve essere chiara e semplice e il Comune ha imposto anche regole per quanto riguardano i colori ( a fondo beige o grigio chiaro). Bandita l’illuminazione sulle vetrografie e vetrofanie e le regole riguardano il centro storico e le zone turistiche.

Regole ferree anche per vetrinette e pannelli luminosi, che non possono essere installati a meno che non riguarda cinema che possono installare massimo 2 pannelli con grandezza 2,5 metri quadrati. Il regolamento sbarcherà il 29 novembre prossimo in Consiglio comunale per l’approvazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui