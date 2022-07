L’ordinanza di Olbia.

Stop ai cantieri edili nel centro di Olbia e a Porto Rotondo per 20 giorni in agosto. E’ la nuova ordinanza del sindaco Settimo Nizzi, con il fine di ridurre l’inquinamento acustico nella città e nel vicino borgo. L’idea è quella di rispettare la vocazione prettamente turistica di Olbia e andare incontro alle esigenze degli ospiti e dei cittadini in ferie.

“È nostra intenzione favorire la piena ripresa delle attività edilizie, dopo i rallentamenti dovuti alla pandemia, senza per questo dimenticare la forte vocazione turistica del territorio. – afferma il sindaco Settimo Nizzi –. Per questo abbiamo previsto uno stop ai lavori edili privati nel centro storico cittadino e a Porto Rotondo nel periodo 1-20 agosto, e non per due mesi come negli anni pre-Covid. Il lasso di tempo sarebbe troppo ampio e riteniamo che la soluzione trovata riesca a conciliare le diverse necessità».

Oltre alla sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata, le aziende interessate dovranno lasciare libere da materiali da costruzione marciapiedi e strade eventualmente occupati per le attività, anche se autorizzate, e restituirle all’uso pubblico. Sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde ed i cantieri edili relativi alle opere pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste. Il Comune sanzionerà i trasgressori con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 500 euro.