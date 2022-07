Olbia con il limite 30, arrivano i cartelli che avvisano sugli autovelox

Arrivano gli autovelox a Olbia.

Si concretizza il progetto di Olbia con il limite 30. In viale Aldo Moro e in via Nicosia sono comparsi i primi cartelli, accompagnati dall’avviso degli autovelox. Uno di questi segnali è apparso poco prima della rotatoria in zona Basa, dove segnala che “in tutto il territorio comunale ci sarà il limite dei 30 chilometri orari”.

Lo aveva annunciato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, nel mese di aprile, il quale aveva informato che i cittadini sarebbero stati avvisati dei controlli elettronici e delle sanzioni sul territorio per chi non rispetta il limite. Il modello del Comune di Olbia era piaciuto anche ad altri comuni italiani, come nella città di Ascoli Piceno, che intende prendere esempio dalla città gallurese.

Il sindaco del comune marchigiano Marco Fioravanti aveva, infatti, compreso l’intento “green” del sindaco Nizzi di ridurre la velocità delle auto per alzare la qualità della vita dei residenti. Il Comune di Olbia infatti intende ridurre l’utilizzo dei veicoli e rendere le strade ciclabili attraverso il progetto del Biciplan e Pediplan. Alcune delle piste ciclabili sorgeranno infatti in viale Aldo Moro, in via Nicosia e in via Mosca.