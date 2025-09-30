Riqualificazione ferrovia, stop ai treni fino a gennaio tra Olbia e Golfo Aranci

Stop ai treni da ottobre a gennaio per i lavori tra Olbia e Golfo Aranci.

Stop ai treni tra Olbia e Golfo Aranci dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. La Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale che comporteranno l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Olbia e Golfo Aranci.

Lavori per il sottopasso.

Nella stazione di Olbia proseguiranno gli interventi di scavo per il miglioramento dell’accessibilità con la realizzazione di un nuovo sottopasso lato Basilica di San Simplicio. L’opera prevede anche la costruzione di marciapiedi alti 55 cm, in linea con lo standard europeo di interoperabilità, l’installazione di nuove pensiline a servizio dei binari e la riqualificazione del fabbricato viaggiatori, degli edifici accessori e delle aree esterne.

Nuove fermate a Golfo Aranci e Olbia.

Contestualmente prenderanno avvio i lavori di riqualificazione e potenziamento delle fermate di Rudalza, Cala Sabina e Marinella e della stazione di Golfo Aranci, collocate lungo la linea Olbia – Golfo Aranci, con l’adeguamento dei marciapiedi agli standard europei.

Sfruttando la sospensione della circolazione ferroviaria, sulla tratta tra Olbia e Golfo Aranci saranno inoltre realizzati interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con sostituzione e installazione di reti paramassi. Questi interventi rientrano nella strategia di Rete Ferroviaria Italiana volta allo sviluppo delle stazioni come hub intermodali e poli di servizi, nell’ambito del Piano Integrato Stazioni che prevede nei prossimi anni opere di riqualificazione e adeguamento infrastrutturale nei principali scali italiani.

