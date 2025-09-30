Pensioni di ottobre, il pagamento negli uffici postali della Gallura

Il pagamento delle pensioni di ottobre in Gallura.

Poste Italiane informa i pensionati residenti nella provincia della Gallura Nord-Est Sardegna che le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da mercoledì 1. L’erogazione avverrà in tutti i 34 uffici postali del territorio. Le pensioni saranno accreditate contemporaneamente per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution. Si ricorda che, per evitare code, i possessori di carte associate possono prelevare il contante senza recarsi allo sportello, utilizzando i 26 ATM Postamat della zona.

Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare 06 45263322.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui