Dopo anni riapre alle auto la strada di Olbia.

Riapre la strada tra piazza Regina Margherita e via Cavour, a Olbia. Nella strada da anni è diventata pedonabile e sostavano i tavolini dei bar. Ora, con una ordinanza del 9 gennaio scorso riapre al traffico veicolare, ma in ZTL, come nel resto delle vie del centro storico.

“Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 501 del 21 dicembre 2023 – si legge nell’ordinanza del Comune di Olbia, motivata da ragioni di interesse collettivo, si legge – con la quale, per le motivazioni in essa indicate, si dava mandato al Settore Tecnico affinché desse corso agli atti necessari per procedere alla riapertura al traffico veicolare, in regime di ZTL, del tratto di viabilità (indicato in toponomastica come piazza Regina Margherita) che connette via Garibaldi con via Cavour, adottando le opportune misure per mantenere le condizioni di sicurezza per pedoni e veicoli”.

Nell’ordinanza si spiega che ci sarà “la realizzazione di percorso pedonale sul lato sinistro della carreggiata (secondo il senso di marcia), la delimitazione della zona destinata alla svolta dei veicoli provenienti da via Garibaldi e diretti in via Cavour; istituzione del limite di velocità a 10 km/h e istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare precedenza a favore dei veicoli marcianti su via Cavour”.



